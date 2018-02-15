Денежная база РФ в широком определении на 1 февраля составила 14 трлн 506,7 млрд рублей, свидетельствуют опубликованные в среду данные Банка России. На 1 января 2018 года показатель равнялся 14 трлн 701,5 млрд рублей, то есть за месяц он уменьшился на 194,8 млрд.

Как показывают данные регулятора, основную роль в общей динамике сыграло сокращение объема наличных денег в обращении (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций, без учета наличных денег в кассах учреждений ЦБ) с 9,539 трлн рублей на начало текущего года до 8 трлн 948,1 млрд на 1 февраля. Остаток средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России в валюте РФ (включая усредненную величину обязательных резервов) уменьшился с 1 трлн 930,7 млрд до 1 трлн 906,1 млрд рублей.

Объем депонируемых кредитными организациями в ЦБ обязательных резервов по привлеченным средствам в рублях и иностранной валюте по итогам января не изменился, оставшись на уровне 506,2 млрд рублей.

В свою очередь, объем депозитов кредитных организаций в Центробанке увеличился с 2 трлн 373,2 млрд на 1 января до 2 трлн 652,6 млрд рублей, объем облигаций Банка России у кредитных организаций — с 352,4 млрд (по рыночной стоимости) до 493,7 млрд.

Напомним, Банк России в августе 2016 года возобновил после полуторагодового перерыва проведение депозитных аукционов для поглощения избыточной ликвидности банковского сектора. На текущий момент максимальный объем предложения со стороны банков в рамках одного депозитного аукциона был зафиксирован 23 января этого года — 3 трлн 386,5 млрд рублей, максимальный объем фактического размещения — 13 февраля 2018-го: 3 трлн 54,4 млрд.

Кроме того, начиная с августа 2017 года был проведен ряд аукционов по размещению трехмесячных купонных облигаций Банка России. Этот инструмент также был запущен регулятором для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита. В общей сложности размещались шесть выпусков КОБР, первые три на сегодняшний день уже погашены. Первый выпуск КОБР был размещен в полном объеме — 150 млрд рублей при спросе порядка 173,5 млрд по номиналу. Спрос на облигации второго и третьего выпусков номинальной стоимостью по 500 млрд рублей (и, соответственно, объем размещения) оказался более чем вдвое меньше предложения: 226,1 млрд и 247,4 млрд соответственно. Четвертый и пятый выпуски, хоть и не с первого раза, размещены в полном объеме: 200 млрд и 300 млрд рублей соответственно. Во вторник, 13 февраля, был проведен первый аукцион по размещению шестого выпуска КОБР. Объем спроса и, соответственно, размещения составил порядка 151,2 млрд рублей при предложенном объеме выпуска 400 млрд.



Как сообщалось, в 2017 году денежная база РФ в широком определении выросла более чем на 2,8 трлн рублей.