В Москве завершено предварительное расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении организованной группы, обвиняемой в незаконной банковской деятельности. Незаконный доход участников группы превысил 190 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.



«Установлено, что злоумышленники, являясь руководителями ряда обществ с ограниченной ответственностью, не имея обязательного на то разрешения, осуществляли банковские операции по транзиту, инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических лиц, а также обналичиванию денежных средств за вознаграждение путем переводов по мнимым сделкам с подконтрольными организациями, имеющими признаки фиктивности. Доход от противоправной деятельности участников организованной группы превысил 192 миллиона рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления. В отношении четырех из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении двух — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано в Гагаринский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.