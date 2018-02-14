Крупнейший австралийский финансовый конгломерат Commonwealth Bank of Australia (CBA) запретил своим клиентам использовать кредитные карты для покупки криптовалют. При этом держатели дебетовых карт по-прежнему смогут покупать и продавать криптовалюты.

Запрет должен оградить клиентов от использования заемных средств для приобретения криптовалют, сообщает Anycoin .

Как говорится в комментарии банка, виртуальные валюты не соответствуют минимальным стандартам регулирования, надежности и репутации. Учитывая динамику и волатильную природу криптовалютных рынков, эта позиция будет регулярно пересматриваться.