Запрет также распространяется на банк Bankwest, принадлежащий CBA.
Крупнейший австралийский финансовый конгломерат Commonwealth Bank of Australia (CBA) запретил своим клиентам использовать кредитные карты для покупки криптовалют. При этом держатели дебетовых карт по-прежнему смогут покупать и продавать криптовалюты.
Запрет должен оградить клиентов от использования заемных средств для приобретения криптовалют, сообщает Anycoin.
Как говорится в комментарии банка, виртуальные валюты не соответствуют минимальным стандартам регулирования, надежности и репутации. Учитывая динамику и волатильную природу криптовалютных рынков, эта позиция будет регулярно пересматриваться.
Оценить:
Нет комментариев