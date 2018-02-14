Пользователи криптовалютной биржи Coinbase из США больше не смогут подключить новые кредитные карты для проведения оплаты в сервисе.

Представители криптобиржи пояснили, что были вынуждены принять такое решение, так как некоторые операторы платежных систем начали устанавливать ограничения или дополнительные комиссии на приобретение криптовалюты с помощью кредитных платежных карт. При этом изменений по работе с дебетовыми картами на данный момент не планируется.

Как сообщает Anycoin , все ранее подключенные к учетным записям в Coinbase кредитные платежные карты по-прежнему могут использоваться для покупки цифровых активов, при этом пользователи должны сами контролировать размер комиссии, которую смогут начислить за проведение операции выпустившие карты компании. В Coinbase советуют перейти на оплату с помощью дебетовой карты или через банковский счет.

Также, в Coinbase рассматривают возможность применения аналогичных ограничений по отношению к гражданам Великобритании, Евросоюза, Канады, Австралии и Сингапура.