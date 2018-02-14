Цель создания CryptoUK – процветание индустрии криптовалют в Великобритании.
Семь крупнейших криптокомпаний на рынке Великобритании – BlockEx, CEX.IO, Coinbase, CoinShares, CommerceBlock, CryptoCompare и eToro – объявили о создании органа саморегулирования CryptoUK.
Ассоциация будет работать над повышением отраслевых стандартов, устранением заблуждений в отношении криптовалютного сектора и установлением диалога с властями.
Также разработан Кодекс поведения для входящих в него компаний. На данный момент он включает такие пункты, как надлежащая защита инвесторов, проверка пользователей с целью защиты от незаконной деятельности, проактивное раскрытие информации о ценообразовании, комиссиях и сопутствующих рисках криптоторговли, а также использование «холодных» кошельков там, где это уместно.
Для ICO члены ассоциации планируют разработать отдельный кодекс, сообщает Anycoin.
По словам председателя CryptoUK Икбала Гандхама, ассоциация представляет интересы не только криптобирж, но и криптосектора в целом, кроме ICO. У Великобритании есть возможность стать мировым лидером в этом секторе.
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