Семь крупнейших криптокомпаний на рынке Великобритании – BlockEx, CEX.IO, Coinbase, CoinShares, CommerceBlock, CryptoCompare и eToro – объявили о создании органа саморегулирования CryptoUK.

Ассоциация будет работать над повышением отраслевых стандартов, устранением заблуждений в отношении криптовалютного сектора и установлением диалога с властями.

Также разработан Кодекс поведения для входящих в него компаний. На данный момент он включает такие пункты, как надлежащая защита инвесторов, проверка пользователей с целью защиты от незаконной деятельности, проактивное раскрытие информации о ценообразовании, комиссиях и сопутствующих рисках криптоторговли, а также использование «холодных» кошельков там, где это уместно.

Для ICO члены ассоциации планируют разработать отдельный кодекс, сообщает Anycoin .

По словам председателя CryptoUK Икбала Гандхама, ассоциация представляет интересы не только криптобирж, но и криптосектора в целом, кроме ICO. У Великобритании есть возможность стать мировым лидером в этом секторе.