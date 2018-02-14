Японская газета Mainichi Shimbun пишет, что часть средств, украденных ранее со счетов крупной криптовалютной биржи Coincheck, могла быть переведена на российскую биржу криптовалюты Yobit.

По данным газеты, из 58 млрд иен (около $534 млн) в криптовалюте NEM, похищенных с биржи, на Yobit было переведено около 1,2 млрд иен ($10,2 млн).

В настоящее время японские правоохранительные органы ведут соответствующую проверку, сообщает ТАСС .

Напомним, после крупной хакерской атаки на криптобиржу Coincheck ее руководство до сих пор не приняло окончательного решения, будет ли оно компенсировать пользователям украденные средства. Правительство Японии и местные правоохранительные органы в настоящее время проводят массовые проверки всех криптовалютных бирж страны.