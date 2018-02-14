Банк России определил среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) за период с 1 октября по 31 декабря 2017 года, применяемые в качестве ориентиров для соответствующих договоров, которые финансовые организации будут заключать с физическими лицами во II квартале 2018 года.



В ЦБ напоминают, что на момент заключения договора потребительского кредита (займа) его полная стоимость не может превышать рассчитанное регулятором среднерыночное значение для продукта соответствующей категории более чем на треть. Данные Банка России указывают на разнонаправленные изменения ПСК, рассчитанной для кредитных организаций, по отношению к предыдущему расчетному периоду.

Так, среднерыночная полная стоимость автокредита с залогом транспортного средства оказалась на уровне 13,889% для автомобилей с пробегом до 1 тыс. км и 19,637% — более 1 тыс. км. Соответственно, максимальная ПСК на II квартал 2018-го составила 18,519% для первой категории машин и 26,183% — для второй.

ЦБ определил и полную стоимость целевых необеспеченных POS-кредитов (кредитов, предоставляемых в торгово-сервисных предприятиях на приобретение товаров/услуг). В этой категории отдельно рассчитывается стоимость кредитов, выданных на срок до года и свыше года, для трех суммовых диапазонов: до 30 тыс. рублей, от 30 тыс. до 100 тыс. и более 100 тыс.

По POS-кредитам на срок до года среднерыночные значения находятся в диапазоне от 19,349% до 20,59% (чем больше сумма, тем меньше ставка), а для сроков свыше года среднерыночная полная стоимость такого кредита составляет 15,089—16,771%. Максимально разрешенная ПСК на II квартал 2018-го для указанных сроков составляет 25,799—27,453% и 20,119—22,361%.