Развитие секьюритизации портфелей кредитов, выданных малым и средним предприятиям, в том числе на мультиоригинаторной основе, может стать важным способом привлечения рыночного фондирования для небольших банков, что будет способствовать снижению ставок для конечных заемщиков. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече с представителями «Опоры России» и институтами развития малого и среднего бизнеса, которая прошла в Банке России 13 февраля, сообщается на сайте регулятора. Подобные встречи традиционно проходят в начале года и посвящены развитию системы финансирования субъектов МСП.

По словам Набиуллиной, для Банка России повышение финансовой доступности для малого и среднего бизнеса является одним из приоритетов с учетом той роли, которую этот сегмент играет в развитии экономики страны.

В ходе встречи с представителями кредитных организаций и институтами развития МСП обсуждалась возможность использования банками при формировании резервов на возможные потери по ссудам не только оценки финансово-управленческой отчетности малого бизнеса, но и анализа совокупности всех факторов, характеризующих бизнес-процессы и платежеспособность МСП. Это в особенности важно для компаний, работающих в сфере цифровой экономики, подчеркивают в Центробанке.

На встрече было отмечено, что ЦБ совместно с банковским сообществом и институтами развития МСП проанализирует возможные пути сокращения операционных расходов при кредитовании МСП , что также повлияет на снижение конечной ставки для заемщика.

В дополнение Набиуллина предложила обратить особое внимание на потенциал развития альтернативных способов привлечения капитала малыми и средними предприятиями — например, с помощью инструментов фондового рынка, а также возможностей краудфандинга .



Напомним, что, согласно разработанной Центробанком стратегии повышения финансовой доступности , при ее реализации, в частности, планируется уделить внимание созданию и развитию систем гарантирования на финансовом рынке, в том числе планируется рассмотреть возможность страхования средств малых предприятий в банках (включение счетов микро- и малых предприятий в систему страхования вкладов).