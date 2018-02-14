Банк «Возрождение» запустил акцию для юридических лиц, в рамках которой клиентам Банка предлагается 3 месяца бесплатного ведения расчетного счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания.

Если у клиента одновременно подключены одна или две из трех услуг (РКО, инкассация и торговый эквайринг), то при подключении третьей услуги из этого перечня банк «Возрождение» предоставляет корпоративным клиентам бесплатное ведение расчетного счета в рублях с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в течение 3 месяцев.

Для новых клиентов бесплатное ведение расчетного счета с использованием дистанционного банковского обслуживания в течение 3 месяцев предоставляется при подключении последней из трех услуг.

«Мы стремимся поддерживать бизнес, помогая оптимизировать его базовые потребности. В любой момент в течение всего 2018 года корпоративные клиенты банка «Возрождение» могут воспользоваться нашим предложением по сокращению издержек на банковское обслуживание», – комментирует заместитель председателя правления Евгений Павлов.

Получить полную информацию об условиях акции можно по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России) и в любом отделении банка «Возрождение».