Агентство по страхованию вкладов проведет повторный конкурс по отбору банка-агента для расчетов с вкладчиками банка «Финансово-Промышленный Капитал». Как поясняется в сообщении департамента общественных связей АСВ, запланированный конкурс не состоялся в связи с отсутствием заявок.

Информация о результатах повторного конкурса будет размещена на сайте АСВ не позднее 19 февраля 2018 года, обещают в агентстве.

Изначально планировалось , что банки-агенты для осуществления страховых выплат будут отобраны не позднее 15 февраля, а сами выплаты начнутся не позднее 22 февраля.



Лицензия у столичного банка «ФПК» была отозвана 9 февраля текущего года. ЦБ, в частности, указывал на неоднократное нарушение банком «антиотмывочного» законодательства в части достоверности и полноты представлявшихся в уполномоченный орган сведений. Также были установлены признаки проведения банком теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности.