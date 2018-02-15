Агентство по страхованию вкладов по состоянию на 12 февраля 2018 года выплатило вкладчикам московского банка «Солидарность» порядка 8,2 млрд рублей страховки. Это 92,6% страховой ответственности агентства по данному страховому случаю, указано в сегодняшнем сообщении АСВ.

Как уточняется, свои средства получили назад уже более 11 тыс. вкладчиков.

Лицензия у банка была отозвана 15 декабря 2017 года. Расчеты с вкладчиками осуществляются с 26 декабря через Россельхозбанк в девяти субъектах РФ.

Ранее АСВ сообщило, что общие выплаты по данному страховому случаю могут составить около 8,9 млрд рублей. За выплатами могут обратиться порядка 12,5 тыс. человек.



По данным Центробанка, «дыра» в балансе московского банка «Солидарность» составляет 7,15 млрд рублей.