Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предлагает законодательно ограничить оспаривание сделок физических лиц, в том числе по снятию денег, незадолго до банкротства банка. Сейчас АСВ выигрывает большинство таких споров, и с вкладчиков взимаются полученные ими средства, пишет «Коммерсант».



Согласно действующим нормам закона, после признания сделки недействительной гражданин должен вернуть деньги банку. При этом он становится кредитором банка на возвращенную сумму. Особенно невыгодным становится положение «превышенцев», то есть вкладчиков, чьи депозиты превышают максимально возможную страховую сумму (1,4 млн рублей). В этом случае они вносятся в первую очередь реестра кредиторов, но полный возврат вклада им не гарантирован.



АСВ предлагает на обсуждение два варианта законодательного решения проблемы: либо запретить оспаривать такие ситуации совсем, либо ограничить сумму оспаривания операций физлиц. Однако и то и другое решение имеет подводные камни. Так, по словам директора экспертно-аналитического департамента агентства Юлии Медведевой, в первом случае существует риск, что в предбанкротный период будут удовлетворяться исключительно требования VIP-клиентов. Во втором случае, отмечает один из вкладчиков банка-банкрота, возникает «имущественный ценз, разделение на богатых и бедных», и «непонятно, по какой планке его проводить». В свою очередь, замдиректора департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Сергей Клочко указал на риски, которые могут возникнуть при установлении в законе закрытого перечня критериев, которые могут быть оспорены.

Вместе с тем эксперты выступают против безусловного оспаривания сделок, совершенных в подозрительный период. Норму о месячном сроке надо убирать, чтобы АСВ доказывало недобросовестность клиента во всех случаях, если деньги сняты до отзыва у банка лицензии, полагают эксперты. Кроме того, они предлагают ввести в закон презумпцию добросовестности для вкладчиков, которые могут быть не в курсе проблем банка.

Президент АНО «Центр защиты вкладчиков и инвесторов» Артем Генкин считает, что АСВ необходимо индивидуально рассмотреть все похожие кейсы, выявить на основе этого анализа повторяющиеся у недобросовестных вкладчиков признаки поведения, обобщить их на уровне подзаконных актов, писем или инструкций ЦБ и давать ход судебной процедуре только в случае наличия этих признаков. «По нашим наблюдениям, недобросовестных вкладчиков может быть не более 10—15% от общего числа. Все остальные страдать не должны», — резюмировал он.