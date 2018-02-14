Как прогнозирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс», в последнее время рублевая стоимость нефти существенно скорректировалась, снизившись с 4000 рублей за баррель до 3600, что будет учтено игроками и может оказаться сдерживающим фактором. В результате американская валюта в начале торгов скорее всего удержит позиции выше 57,6 рубля. При этом в случае возобновления снижения на рынке энергоносителей во второй половине торгов, «быки» в долларе могут попытаться вернуть себе инициативу и сделать существенный шаг к отметке 58 рублей.

«Отметим, что итог сегодняшней сессии в паре USD/RUB будет полностью зависеть от данных Минэнерго США по запасам углеводородов, которые будут опубликованы в 18.30 мск., и реакции на них котировок «черного золота», - пояснил аналитик.

«Мы не ожидаем заметного падения или роста рубля, так как ЦБ РФ будет в любом случае сдерживать как его падение, так и сильный рост. Скорее всего, рубль будет и далее двигаться в диапазонах», - комментирует Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital.

По мнению Андрея Люшина, заместителя председателя правления Локо Банка, рубль пытается закрепить позиции. Утренний курс ЦБ составляет 57,77 рублей за доллар. Локальный рост рубля произошел ввиду ослабления доллара к мировым валютам. Других предпосылок для роста российской валюты пока не наблюдается. Ожидаемый курс к концу недели 57,60-57,90 рублей за доллар.

В случае падения стоимости энергоносителей пара USD/RUB может отправиться выше 58 рублей за доллар, а пара EUR/RUB - к 71,5 рубля, рассуждает Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB.

«Для роста российской валюты нужна высокая цена на нефть. Как только нефть сможет сбалансировать цену, рубль начнет попытки к росту. Но пока, ожидаемый курс к концу недели предположительно составит 57,70-58 рублей за доллар», - поясняет Евгений Волков, начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка.