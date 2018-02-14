Официальные курсы ЦБ РФ на четверг, 15 февраля, составляют 57,58 руб. за американскую валюту (понижена на 19 копеек) и 71,23 руб. за европейскую (повышена на 7 копеек).

Американская валюта стабильна в рамках коридора 57,50-58 руб., комментирует Анна Бодрова, старший аналитик Альпари. Далеко не самый продуктивный торговый диапазон, но пока и драйверов для направленного движения нет. Для активизации покупателей нужно, чтобы доллар восстановился выше 58,25 руб.

Текущее укрепление рубля можно объяснить высоким спросом инвесторов на российский госдолг. Однако аукционы сегодня пройдут, и после этого рубль вновь может попасть под некоторое давление. В ближайшее время торговля в основной валютной паре на ММВБ сместиться в диапазон от 58 до 59 рублей, считает Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании «Аналитика Онлайн».

«Учитывая, что нефть дешевеет на протяжении восьми из последних девяти сессий и продолжает оставаться под давлением, наша валюта выглядит относительно неплохо. Медвежий потенциал рубля отчасти ограничивает неустойчивость позиций доллара, который ищет новой подпитки, не желая реагировать на рост доходности трежерис. Однако если показатель доходности 10-летних облигаций превысит уровень 3%, валюта, скорее всего, не сможет оставить это без внимания», - прогнозирует Роман Блинов, эксперт компании «Международный финансовый центр».