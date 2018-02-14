Студенты, изучающие информационные технологии, профессиональные модули «Ведение расчётных операций» и «Осуществление кредитных операций», будут осваивать технологии автоматизированных банковских систем с помощью ИТ-решений RS-Bank — RS-Retail и RS-Loans. Первая группа приступит к изучению АБС RS-Bank в феврале текущего года.

«Программные продукты будут применяться колледжем для учебных целей. Благодаря этому мы сможем дать нашим студентам практические навыки работы с современной и востребованной системой RS-Bank, широко используемой сегодня банками. Таким образом, у выпускников «Алтайского промышленно-экономического колледжа» появится дополнительное конкурентное преимущество при устройстве на работу в кредитные организации», — рассказал директор колледжа Алексей Николаевич Комаринских.

«Сотрудничество с «Алтайским промышленно-экономическим колледжем» стало для нашей компании очередным шагом по работе с молодежью. Мы заинтересованы в том, чтобы в России было как можно больше грамотных ИТ-специалистов, разбирающихся в современных автоматизированных банковских системах. Уверен, что обучение с использованием решения RS-Bank в одном из лучших колледжей Сибири будет способствовать дальнейшему повышению качества образования в регионе, а также поможет выпускникам лучше ориентироваться в ИТ-системах, распространенных на рынке», — прокомментировал заместитель генерального директора R-Style Softlab Ринат Каримов.

С целью повышения у молодых специалистов практических знаний по использованию программных продуктов компании R-Style Softlab планирует расширять работу с высшими и средними учеными заведениями в разных регионах России. Особое внимание будет уделяться вузам и ссузам в городах, где уже присутствуют представительства разработчика, таких как Брянск, Вологда, Череповец, Тольятти, Севастополь, Симферополь, Екатеринбург, Новосибирск и другие.

Для справки:

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.

Источник: R-Style Softlab