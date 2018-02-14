Альфа-Банк начал размещение биржевых облигаций на 10 млрд рублей, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

«Срок размещения бумаг — 15 лет, по бумагам предусмотрена оферта через три года. Ориентир доходности — 7,5—7,65%», — сказал он.

Организаторы размещения — Альфа-Банк и компания «Регион».

Всего в обращении у банка 12 выпусков биржевых облигаций на сумму свыше 60 млрд рублей и один на 20 млн евро.