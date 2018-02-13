ВТБ скорректировал ставки по кредитам наличными и программе рефинансирования кредитов других банков. Ставки в среднем снижены на 1 процентный пункт, сообщили в пресс-службе финучреждения.

Теперь по кредиту «Наличными» ставка варьируется от 14,5% до 19,9% (ранее — от 16% до 22%) годовых при сумме кредита до 500 тыс. рублей (прежде — до 400 тыс.). При получении займа на более крупную сумму ставка составит 14,9% годовых (вместо 15,5%), а для зарплатных клиентов будет ниже на 1 процентный пункт.



По программе «Рефинансирование» процент устанавливается в диапазоне 12,9—16,9% годовых (ранее — 14—17%) при сумме до 500 тыс. рублей (прежде — до 600 тыс.) и 12,5% (ранее — 13,5%) годовых — при сумме свыше 500 тыс.

«Программа позволяет погасить до шести любых кредитов других банков — как залоговых, так и беззалоговых, на общую сумму до 3 млн рублей и сроком до пяти лет, без поручительства третьих лиц и во всех регионах присутствия банка», — говорится в релизе.



Для заемщиков, имеющих ипотечный кредит в любом банке, действует предложение «Ипотечный бонус» , в рамках которого кредит на любые цели для новых клиентов, как и прежде, выдается под 13,5% годовых, а для зарплатных клиентов теперь действует скидка в размере 1 п. п. Минимальный размер заимствования увеличен с 400 тыс. до 500 тыс. рублей.



«Банк предлагает заемщикам получить довольно крупную сумму кредита без залога и поручительства. Для новых клиентов максимальный размер заимствования может достигать трех миллионов рублей, а для зарплатных клиентов — пяти миллионов рублей. При отказе заемщика от услуги личного страхования процентная ставка не изменится, однако в таком случае банк может отказать в выдаче кредита», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Финансирование предоставляется на срок до пяти лет. Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.