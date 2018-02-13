Погашение задолженности перед ВТБ средствами от IPO EN+ не нарушало санкционный режим, проведенные трансакции не подпадают под санкции, сообщили в пресс-службе ВТБ.



«Группа ВТБ осуществляет все операции в соответствии с установленными правилами и регуляторными требованиями, включая ограничительные меры, наложенные внутренними или международными организациями и правительствами. Заявления, что погашение задолженности перед ВТБ средствами, вырученными от IPO EN+, якобы нарушало санкционный режим, ни на чем не основаны и являются абсолютно лживыми, так как проведенные финансовые трансакции не подпадают под санкции», — говорится в релизе.

В ВТБ отметили, что IPO EN+ — абсолютно прозрачная трансакция, которая была реализована в полном соответствии со всеми рыночными требованиями. ВТБ стал акционером EN+ в 2011 году — задолго до введения санкций, напомнили в пресс-службе.

IPO EN+ стало самой крупной сделкой в сегменте Metals & Mining в мире с 2011 года. В ее сопровождении приняли участие 11 инвестиционных банков, семь из которых являются глобальными игроками, включая четыре банка из США, два из Швейцарии и один из Франции. Основная часть акций была выкуплена иностранными инвесторами из разных регионов, включая США, Европу, Ближний Восток и Азию, добавили в ВТБ.

Ранее The Daily Telegraph опубликовала статью, в которой говорилось, что у британской службы внешней разведки МИ-6 возникли вопросы к EN+ из-за нарушений при IPO. В EN+ претензии источников издания отвергли.