ВТБ совместно с НИУ Высшая школа экономики открыли в Москве Зимнюю школу по бизнес-информатике «Цифровая трансформация: технологии, меняющие реальность».

Финалистов олимпиады ждут встречи с ведущими экспертами в области современных технологий финансовой сферы. Участники пообщаются с руководителями ключевых направлений цифровой трансформации ВТБ и узнают больше о Big Data и Data Science, Machine Learning, Blockchain и Agile, говорится в сообщении ВТБ.

Спикерами школы выступят:

заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Дергунова;

первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова;

директор департамента финансовых технологий ЦБ РФ Алиса Мельникова;

менеджер университетского альянса SAP по России и СНГ Юрий Куприянов;

профессор, д.т.н., руководитель школы бизнес-информатики факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ Светлана Мальцева

и другие представители банка ВТБ и эксперты ведущих ИТ-компаний.

В рамках Зимней школы студентов ждут не только лекционные занятия, но и игры, тренинги и мастер-классы. Более 100 победителей и призеров олимпиады, принимающих участие в обучении, попадут на оплачиваемые стажировки в банк.