Ведомство по регулированию финансовых услуг Абу-Даби (FSRA) в составе Департамента глобальных рынков эмирата (ADGM) заявило о намерении «рассмотреть возможность создания надежной, соответствующей рискам нормативно-правовой базы для регулирования и контроля над деятельностью криптовалютных бирж и всевозможных посредников».

Для этого регулятор предварительно проконсультируется с представителями индустрии и соответствующими специалистами.

В ведомстве считают, что криптовалютные биржи вызывают повышенный интерес со стороны киберпреступников. Кроме того, вызывает опасение потенциальное использование криптовалют для отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает ForkLog .