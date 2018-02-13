Японский гигант электронной коммерции DMM запустил в городе Канадзава крупномасштабную майнинговую ферму. В дальнейшем планируется развернуть фермы по добыче криптовалюты за пределами страны, а также создать майнинговый пул.

На ферме смонтировано 1000 майнинговых установок — как на ASIC-чипах, так и на графических процессорах (GPU). ASIC-майнеры, приобретенные в Китае, имеют суммарную мощность в 650 Mhash/s, установки на GPU выдают в общем около 300 Mhash/s или чуть меньше, поясняют в DMM.

Как сообщает Anycoin , майнинговая ферма компании будет добывать несколько криптовалют, включая Bitcoin, Ethereum и Litecoin. Конкретный выбор будет определять прибыльность криптовалюты на данное время.