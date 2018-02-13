Отделом по Индустриальному району следственного управления УМВД России по Ижевску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — о мошенничестве с причинением крупного ущерба потерпевшему. Как поясняют в МВД, преступление в отношении 87-летнего местного жителя сотрудники полиции выявили по сообщению от рабочих, с которыми пенсионер расплатился за установку двери билетами «банка приколов».

Как было установлено, в январе этого года в квартиру потерпевшего позвонили женщины, которые представились соцработниками и сообщили о необходимости переписать в рамках денежной реформы номера всех купюр, хранящихся в квартире. После того как женщины переписали номера купюр, они вернули пенсионеру «деньги» и удалились.

В течение нескольких недель потерпевший не пользовался сбережениями, поэтому произведенные манипуляции с денежными средствами не вызывали у него подозрений.



Сотрудниками полиции изъято и направлено на исследование 190 билетов «банка приколов» номиналом 5 тыс. рублей. Таким образом, у пенсионера на руках оказались ненастоящие деньги номиналом как минимум 950 тыс. рублей. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых.