В работе платежного сервиса QIWI произошел сбой.

«Мы видим, что у некоторых из вас есть проблемы с сервисом. Не волнуйтесь, специалисты уже работают над этим и скоро все починят. Приносим извинения за неудобства», — говорится в сообщении официального паблика QIWI Russia в «ВКонтакте».

О причинах сбоя не уточняется. Между тем клиенты QIWI жаловались на проблемы, связанные с работой приложения и сайта сервиса. Также поступали жалобы на невозможность совершить оплату.