В четверг, 15 февраля, десять трейдеров, которые стали жертвами взлома крупной японской биржи Coincheck, подадут иск в суд в связи с тем, что на площадке нельзя было выводить криптовалюту на внешние кошельки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката, представляющего потерпевших.

Как передает РБК , группа инвесторов в конце месяца может повторно обратиться в суд и потребовать возмещения убытков. Ранее представители торговой площадки заявили, что выплатят всем пострадавшим клиентам компенсацию в размере 425 млн долларов.

Токийская биржа заморозила вывод иены и цифровых денег сразу же после кражи — 27 января. Представители компании сообщили на официальном сайте, что клиенты вновь смогут снимать валюты с 13 февраля. Организация работала над системой безопасности, поэтому некоторые функции были недоступны.

Также в Coincheck отметили, что площадка сохранит некоторые ограничения на вывод, пока разработчики не смогут гарантировать полную безопасность средств пользователей.

Инвесторы очень чувствительны к любым новостям, которые касаются крупных торговых площадок, считает директор подкомитета по цифровым валютам в сингапурской Ассоциации криптовалют и блокчейна Питер Синь. Об этом он сказал в интервью телеканалу Bloomberg. Эксперт отметил, что негативные новости могут снижать стоимость рынка, 26 января цифровые деньги подешевели практически на 50 млрд долларов за несколько часов.

Напомним, 26 января неизвестные похитили с торговой площадки Coincheck 523 млн долларов в альткоине NEM, около 260 тыс. пользователей потеряли свои монеты. Фонд криптовалюты заявил, что она не имеет уязвимостей, поэтому ответственность за кражу полностью лежит на бирже.

Coincheck не контролировалась японским финансовым регулятором FSA, а ее система безопасности была устаревшей. После этого правительство усилило контроль и начало проверку всех площадок в Японии, где торгуют цифровыми деньгами.