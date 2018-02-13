Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал в удовлетворении иска Сбербанка о привлечении к субсидиарной ответственности бизнесмена Владимира Кехмана по делу о банкротстве его компании по импорту и продаже бананов «Группа JFC», передает корреспондент ТАСС из зала суда.



«Отказать в привлечении к субсидиарной ответственности», — огласила судья резолютивную часть определения. Решение будет опубликовано позднее.

Во время заседания представитель Сбербанка сообщил, что анализ показал, что группа JFC задолго до банкротства вела убыточную деятельность, а прибыль выводилась через временно созданные фирмы. При этом избыточная закредитованность не могла стать причиной банкротства. Владимир Кехман как руководитель компании не мог не знать об этой ситуации и как глава компании должен нести ответственность, считает заявитель.

«К субсидиарной ответственности лицо привлекается в случае, если в результате его деятельности кредиторы получили ущерб. Не было разумного предпринимательского риска, прибыль ЗАО «Группа JFC» опосредовано выводилась на другие временно созданные юридические лица, которые сейчас ликвидированы», — сказал представитель.

При этом представители бизнесмена настаивали, что никаких фирм-однодневок не создавалось, компании, которые Сбербанк связывает с JFC, существовали задолго до банкротства компании. По словам представителей, после назначения Кехмана директором общеэкомические показатели компании улучшились, это доказывают данные отчетности, а в случае, если бы не была введена процедура банкротства — прибыль фирмы ежегодно показывала бы рост.

Представитель Сбербанка сообщил, что сторона намерена обратиться в суд апелляционной инстанции по данному делу.