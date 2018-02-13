СМП Банк включен в перечень банков, имеющих право открывать эскроу-счета для расчетов по договору участия в долевом строительстве. Об этом сообщили в банке со ссылкой на обновленный список ЦБ РФ.

«На сегодняшний день перечень кредитных организаций с этими полномочиями расширен до 22 банков. Механизм эскроу-счета предполагает, что все денежные средства по сделке передаются банком застройщику только после того, как он выполнит обязательства перед дольщиком. Это позволяет сократить риски мошенничества со стороны недобросовестных строительных компаний», — поясняется в сообщении СМП Банка.



«Данное действие ЦБ РФ основано на распоряжении правительства, допускающем СМП Банк к размещению средств федерального бюджета на банковские депозиты... СМП — активный игрок на рынке ипотеки , возможность открывать эскроу-счета даст банку определенный импульс для дальнейшего развития на этом поле», — комментирует вице-президент, директор департамента государственных финансов СМП Банка Татьяна Герасимова.