Представитель пиратской партии Исландии Смайри Маккарти считает, что в стране нужно ввести налог на майнинг.

По его словам, при обычных обстоятельствах компании, получающие доходы в Исландии, должны платить определенную сумму налогов правительству. Данные компании этого не делают, и, возможно, стоит задуматься над этим вопросом.

«Мы тратим десятки, а, возможно, даже сотни мегаватт на производство того, что физически не существует и практически не используется людьми вне сферы финансовых спекуляций. Это не может быть хорошо», – пояснил Маккарти.

Пиратская партия занимает 6 мест в парламенте из 63, поэтому сама не сможет продвинуть свой законопроект, но озвученная идея может вызвать интерес со стороны других партий и членов парламента, если спрос на дешевое электричество продолжит расти.

При этом, резкий рост потребления электричества в центрах для майнинга биткоинов в Исландии угрожает нехваткой электроэнергии для жилых домов. В энергетической компании HS Orka подсчитали, что в 2018 году майнинг потребует около 840 гигавватт-часов электроэнергии, которая уйдет на поддержание работы устройств и охлаждающих устройств в дата-центрах.

Исландский бизнесмен Йохан Снорри Сигурбергссон из энергетической компании Hitaveita Sudurnesja прогнозирует удвоение потребления электроэенргии майнерами. Согласно прогнозам, это составит около 100 мегаватт в этом году, то есть больше, чем потребляют все 340 000 жителей Исландии.

Холодный климат и доступ к возобновляемым источникам энергии - это основные причины резкого роста количества майнинговых компаний в этой стране.

К тому же популярность майнинга в Исландии обеспечил грядущий запуск дата-центра Moonlite, мощности которого позволяют добывать криптовалюты, включая биткоин. Строительство дата-центров поддерживает фокус на экологию в стране: почти 100% электроэнергии в Исландии добывают из возобновляемых источников.