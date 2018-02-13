Государственное информационное агентство Китая усиливает негативную риторику в отношении всех операций с криптовалютами включая торговлю на зарубежных биржах и работу на внебиржевых обменниках.

Китайские криптовалютные биржи, после запрета их деятельности начали открывать биржи с регистрацией в других странах, а также начали предоставлять услуги по внебиржевой торговле, поясняет Altcoin .

Ссылаясь на отчет, опубликованный китайской комиссией по безопасности проведения финансовых операций в интернете, информационное агентство Синьхуа сообщает, что по состоянию на ноябрь прошлого года для китайских инвесторов был доступен 21 внебиржевой обменник, хотя формально эти платформы расположены за пределами Китая, в таких странах как Гонконг, Япония и США. Также указываются биржи, которые специализируются исключительно на операциях с криптовалютами, и к которым у китайских инвесторов также есть доступ.

Таким образом, принятые ограничения и запреты не выполняют своей функции.

Информационное агентство призывает к дальнейшему ужесточению законодательства. Кроме того, деятельность криптовалютных бирж, которые формально переехали в другие страны также должна быть прекращена, или по-крайней мере, доступ к ним китайских граждан должен быть ограничен.