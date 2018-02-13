Компания «Росгосстрах», вошедшая в группу банка «Открытие», планирует развивать в группе страхование жизни , следует из ответа пресс-службы компании на запрос ТАСС .

В качестве одного из вариантов рассматривается вхождение в группу «Открытия» компании «Росгосстрах Жизнь» (ранее не вошла в периметр сделки с «Открытием»), соответствующие переговоры «Открытие» ведет с бенефициаром «РГС Жизни», бывшим основным владельцем «Росгосстраха» Данилом Хачатуровым. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к одной из сторон переговоров. Возможны любые варианты, не только покупка, но и создание в группе новой компании по страхованию жизни, знает другой источник, знакомый с планами «Росгосстраха».

«Росгосстрах» считает страхование жизни важнейшим направлением страховой индустрии. Что касается стратегических планов, то мы рассматриваем различные варианты. В будущем нам хотелось бы предлагать свои продукты страхования жизни всем клиентам нашей компании и других компаний группы «Открытие», — заявил представитель «Росгосстраха», напомнив, что сегодня СК «Росгосстрах» и СК «РГС Жизнь» — это самостоятельные компании с разными акционерами. Сейчас страховщика жизни в группе «Открытия» нет.