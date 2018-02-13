Бизнес-сообщество предлагает установить дифференцированный размер штрафа за правонарушения, совершенные в области контроля и надзора.

По словам президента «Опоры России» Александра Калинина, сейчас санкции КоАП не учитывают категорию субъекта правонарушения и его имущественное положение. Не принимаются во внимание величина предприятия, размеры его выручки, количество работников, а также различная тяжесть возможных последствий нарушений. Таким образом, возникают ситуации, при которых административные штрафы становятся не финансовым порицанием за конкретное правонарушение, а инструментом удаления предпринимателя с рынка, сообщает «Российская газета» .

Александр Калинин предлагает предусмотреть в КоАП дифференцированные правила назначения административного наказания, установив расширенный диапазон суммы штрафа (начиная от определенной суммы и заканчивая определенной суммой).

Так, например, в Республике Казахстан размер административного наказания строго дифференцирован для различных категорий субъектов предпринимательской деятельности - малого, среднего и крупного бизнеса.