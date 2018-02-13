В январе 2018 года в Кредит Урал Банке внедрено решение ПрограмБанк.Взыскание на платформе « ПрограмБанк.ФронтОфис », автоматизирующее бизнес-процессы взыскания проблемной и потенциально проблемной задолженности физических лиц.

Кредит Урал Банк — единственное самостоятельное кредитное учреждение города Магнитогорска.



Банк ориентирован на розничный сегмент клиентов, обслуживание среднего и малого бизнеса. При этом большое внимание уделяется внедрению прогрессивных банковских технологий и повышению уровня автоматизации стандартных операций. Среди реализованных технологических проектов – автоматизация сбора просроченной задолженности.



Решение «ПрограмБанк.Взыскание» автоматизирует в Кредит Урал Банке:

Сквозное взаимодействие всех сотрудников, участвующих в работе с проблемной задолженностью (кредитных менеджеров, сотрудников бэк-офиса, специалистов по досудебному взысканию задолженности, специалистов отдела исполнения судебных решений и реализации имущества).

Автоматическое управление работой сотрудников - планирование мероприятий и постановка задач в соответствии с принятым в Банке регламентом, контроль выполнения поставленных задач.

Автоматический учет значимых событий по долгам (исполнение или не исполнений обещаний, аресты счетов, обращения со стороны ФССП, банкротство и др.).

Ведение всей необходимой информации о должниках, связанных с ними лицах и их имуществе.

Автоматическое формирование бумажных писем и e-mail сообщений.

Анализ эффективности процессов взыскания (в т. ч., расчет KPI).

По оценкам Банка, внедренная система позволит повысить собираемость просроченной задолженности. В ближайших планах Банка предусмотрена автоматизация сбора задолженности юридических лиц, и тоже на платформе « ПрограмБанк.ФронтОфис ».

Справочная информация



Кредит Урал Банк (Банк «КУБ») — единственное самостоятельное кредитное учреждение города Магнитогорска.



Банк «КУБ» (АО) обслуживает около 3 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и около 250 тысяч активных клиентов — физических лиц. Сеть банкоматов и терминалов Кредит Урал Банка насчитывает более 220 устройств и является крупнейшей в Магнитогорске.



В 2016 году Банку «КУБ» был присужден знак «Доверие потребителей» Южного Урала (г. Магнитогорск), учрежденный общественной организацией «Объединение защиты прав потребителей».



В 2017 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» в очередной раз подтвердило рейтинг кредитоспособности Кредит Урал Банка на уровне «ruА+», прогноз по рейтингу — стабильный.



Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке 28 лет.

Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — ПрограмБанк.ФронтОфис , ПрограмБанк.АБС и ПрограмБанк.БизнесАнализ , ПрограмБанк.СМЭВ и ПрограмБанк.Отчетность , системы для инвестиционных компаний — Програмбанк.Инвест , страхового рынка — ПрограмБанк.Страхование , и микрофинансового рынка — ПрограмБанк.КредитМикро .



Согласно рейтингу российских поставщиков банковского программного обеспечения — IBS Sales League Table — компания «ПрограмБанк» стабильно входит в перечень лучших поставщиков банковского ПО в России. «ПрограмБанк» также стал победителем Национальной Банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание Интегрированной банковской системы».



Среди клиентов : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФО «МигКредит», Югорская региональная микрофинансовая организация, Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.

Источник: ПрограмБанк