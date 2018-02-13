Объем кредитов малому бизнесу, выданных Сбербанком в 2017 году, вырос на 17%. Это почти вдвое больше, чем объем кредитов, выданных всему корпоративному сектору. Об этом рассказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф на традиционной конференции по итогам заседания наблюдательного совета Сбербанка.

В этом году перед банком поставлена задача нарастить объем кредитования малого бизнеса на 20%, отметил он.