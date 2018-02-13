Сбербанк с 15 февраля снизит ставки по потребительским кредитам от 250 тыс. рублей на 1,5 процентного пункта, до 11,5% годовых. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф на конференции по итогам заседания наблюдательного совета финучреждения.

«Мы уже объявляли, что начали выдавать под 6% годовых ипотеку для семей с детьми. 60 миллиардов рублей рассчитываем выдать в первый год (2018. — Прим. ред.). Прогноз по объему таких кредитов на ближайшие пять лет — 320 миллиардов», — отметил Греф.

Окончательное решение о снижении ставок по другим продуктам банка будет принято на следующей неделе.