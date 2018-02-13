Сбербанк позитивно оценивает перспективы турецкого рынка, где работает принадлежащий ему Denizbank, но относительно последнего «поступило очень выгодное предложение». Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета кредитной организации.

По его словам, на сегодняшнем заседании вопрос продажи Denizbank не поднимался.

«У нас нет сложившегося окончательного мнения, потому что мы только приступили к предварительной проработке этой темы... Но конкуренция на международных рынках достаточно большая», — констатировал он, пояснив, что с учетом нахождения банка под санкциями это «утяжеляет задачу по увеличению пассивов». Глава Сбербанка сказал, что позитивно оценивает перспективы турецкого рынка. «Но нам поступило очень выгодное предложение», — отметил Греф.

Он добавил, что пока в текущих условиях Сбербанк, видимо, воздержится от покупок на внешних рынках.

Греф сообщил, что чистая прибыль всех иностранных «дочек» Сбербанка в прошлом году составила 40 млрд рублей. «Банк наш показывает очень хорошую рентабельность, несмотря на все проблемы… Банк показал прекрасные результаты в прошлом году и один из самых высоких показателей отдачи на капитал», — добавил глава кредитной организации.



Напомним, в конце января Сбербанк подтвердил в официальном сообщении, что приступил к обсуждению возможности продажи своей доли в уставном капитале Denizbank крупнейшему дубайскому банку Emirates NBD.