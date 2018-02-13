По словам Германа Грефа, в текущих условиях Сбербанк, скорее всего, воздержится от покупок на внешних рынках.
Сбербанк позитивно оценивает перспективы турецкого рынка, где работает принадлежащий ему Denizbank, но относительно последнего «поступило очень выгодное предложение». Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета кредитной организации.
По его словам, на сегодняшнем заседании вопрос продажи Denizbank не поднимался.
«У нас нет сложившегося окончательного мнения, потому что мы только приступили к предварительной проработке этой темы... Но конкуренция на международных рынках достаточно большая», — констатировал он, пояснив, что с учетом нахождения банка под санкциями это «утяжеляет задачу по увеличению пассивов». Глава Сбербанка сказал, что позитивно оценивает перспективы турецкого рынка. «Но нам поступило очень выгодное предложение», — отметил Греф.
Он добавил, что пока в текущих условиях Сбербанк, видимо, воздержится от покупок на внешних рынках.
Греф сообщил, что чистая прибыль всех иностранных «дочек» Сбербанка в прошлом году составила 40 млрд рублей. «Банк наш показывает очень хорошую рентабельность, несмотря на все проблемы… Банк показал прекрасные результаты в прошлом году и один из самых высоких показателей отдачи на капитал», — добавил глава кредитной организации.
Напомним, в конце января Сбербанк подтвердил в официальном сообщении, что приступил к обсуждению возможности продажи своей доли в уставном капитале Denizbank крупнейшему дубайскому банку Emirates NBD.
Нет комментариев