Окончательный размер ставки зависит от срока кредитования и первоначального взноса.
Саровбизнесбанк снизил минимальную ставку по финансированию малого и среднего бизнеса до 12% годовых.
По программам « Честнокредит» и « СББ-Линия» ставки снижены на 4 процентных пункта (ранее — 16% годовых), а по программе « Наоборот» — на 3 п. п. (ранее — 15% годовых).
Окончательный размер ставки зависит от срока кредитования и первоначального взноса.
«Подобное снижение ставок сделает кредитные продукты Саровбизнесбанка более конкурентоспособными на рынке. Предыдущее снижение ставок по этим продуктам прошло в банке в мае прошлого года, с того времени предложения на рынке кредитования МСБ заметно снизились в цене», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
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