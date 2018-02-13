Саровбизнесбанк снизил минимальную ставку по финансированию малого и среднего бизнеса до 12% годовых.



По программам « Честнокредит » и « СББ-Линия » ставки снижены на 4 процентных пункта (ранее — 16% годовых), а по программе « Наоборот » — на 3 п. п. (ранее — 15% годовых).

Окончательный размер ставки зависит от срока кредитования и первоначального взноса.

«Подобное снижение ставок сделает кредитные продукты Саровбизнесбанка более конкурентоспособными на рынке. Предыдущее снижение ставок по этим продуктам прошло в банке в мае прошлого года, с того времени предложения на рынке кредитования МСБ заметно снизились в цене», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.