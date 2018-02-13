Как подсчитали в полицейской службе Евросоюза, биткоин и другие криптовалюты используются для отмывания миллиардов долларов.

Как сообщает ForkLog , предполагают, что после покупки биткоинов злоумышленники разбивают их на мелкие части — сатоши — и переводят на различные адреса и кошельки. Кроме того, утверждается, что такой процесс «стирает все следы, которые обычно тянутся за преступными деньгами».

По словам директора Европола Роба Уэйнрайта, масштабы растут очень быстро и это вызывает серьезное беспокойство. На территории Европы с помощью криптовалют уже были отмыты от трех до четырех миллиардов фунтов стерлингов — $4,1–5,5 млрд.

«Это не банки с централизованным управлением, поэтому мы не можем отслеживать подобные транзакции. И даже если мы обнаруживаем незаконные переводы, то не можем заморозить эти средства, в отличие от обычных банков», - объяснил он.