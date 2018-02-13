Классические банки никогда не будут предоставлять услуги связи. Такое мнение высказал заместитель руководителя Федерального агентства связи (Россвязь) Роман Шередин на X Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы».

«Если мы говорим о деятельности как таковой, операторов связи и банков, то эта деятельность будет все равно разная и будет иметь границы. Если мы говорим о процессе слияния и поглощения активов, когда некая структура будет оказывать и услуги связи, и финансовые услуги в одном флаконе, то банкам сейчас неинтересно подключение услуг связи потребителем, им интересны сопутствующие услуги. Мое глубокое мнение, что не будет никогда, чтобы классический банк занимался услугами связи, а мобильный оператор был банком», — рассказал он в ходе выступления.