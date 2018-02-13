По мнению заместителя руководителя Федерального агентства связи (Россвязь) Романа Шередина, банкам сейчас неинтересно подключение услуг связи потребителем, им интересны сопутствующем услуги.
Классические банки никогда не будут предоставлять услуги связи. Такое мнение высказал заместитель руководителя Федерального агентства связи (Россвязь) Роман Шередин на X Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы».
«Если мы говорим о деятельности как таковой, операторов связи и банков, то эта деятельность будет все равно разная и будет иметь границы. Если мы говорим о процессе слияния и поглощения активов, когда некая структура будет оказывать и услуги связи, и финансовые услуги в одном флаконе, то банкам сейчас неинтересно подключение услуг связи потребителем, им интересны сопутствующие услуги. Мое глубокое мнение, что не будет никогда, чтобы классический банк занимался услугами связи, а мобильный оператор был банком», — рассказал он в ходе выступления.
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