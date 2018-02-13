Европейские надзорные органы (ESA) выпустили предупреждение для потребителей о рисках покупки виртуальных валют (VC). Совместное заявление опубликовано от имени органов надзора Евросоюза по ценным бумагам (ESMA), по банкам (EBA) и по страхованию и пенсиям (EIOPA).

Как говорится в заявлении регуляторов, ESA обеспокоены тем, что все большее число потребителей покупает виртуальные валюты, не осознавая связанных с этим рисков.

«VC, такие как биткоин, подвержены чрезмерной волатильности и продемонстрировали явные признаки ценового пузыря. Покупатели, приобретающие VC, должны знать, что существует высокий риск того, что они потеряют большую часть или даже все вложенные деньги», - цитирует Anycoin .

Также поясняется, что некоторые криптовалютные биржи имели серьезные операционные проблемы — во время этих сбоев потребители не могли продавать или покупать VC, неся потери из-за колебаний цен