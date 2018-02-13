Против криптовалютного проекта BitConnect подали новый коллективный иск. Его передали в Федеральный окружной суд Среднего округа Флориды 7 февраля четверо жителей этого штата.

В иске снова высказаны претензии к мошенническим действиям главы BitConnect Глена Аркаро и его представителя Райана Маасена, а также компаний, вовлеченных в данную финансовую пирамиду, сообщает Anycoin . Они, по мнению истцов, нарушая законы, вели торговлю незарегистрированными ценными бумагами и преувеличивали предполагаемый доход, предлагая инвесторам вложить средства в их токены.

Напомним, как сообщал Банкир.Ру, против организаторов проекта ранее было подано два иска: первый — коллективный, и второй — от частного инвестора из Кентукки, после подачи которого окружной суд Восточного округа Кентукки принял решение «в интересах общественности» временно заморозить активы ответчиков.