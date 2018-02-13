Компания BSS , Спонсор XVIII Международного Форума iFin-2018, приглашает 20-21 февраля 2018 года клиентов и партнеров на выступления экспертов BSS и экспозицию Компании в рамках конференции и выставки ключевого события в области электронных финансов. Форум пройдет в гостиничном комплексе «Рэдиссон Славянская» (Москва, Площадь Европы, 2) и соберет представителей банковского сообщества и компаний-разработчиков.

Компания BSS представит новые разработки в области интернет- и мобильного банкинга для розничных и корпоративных клиентов, единого клиентского решения, интеллектуальных сервис-роботов. Эксперты BSS примут активное участие в конференции.

С приветственным словом на открытии Форума выступит Директор по продажам Компании BSS Виталий Патешман. Он кратко расскажет об успехах BSS, новых разработках, реализованных проектах и планах на 2018 год.

На секции-дискуссии 1 (блок 1) «Современный электронный банк для розницы» Заместитель генерального директора по продуктам Компании BSS Андрей Абрамов представит «Драйверы роста розничного банковского бизнеса и их отображение в цифровых каналах». Речь пойдет о развитии системы CORREQTS Retail , новом видении потребностей клиентов в дистанционных каналах и перспективных разработках BSS для физических лиц.

Во второй день работы Форума, 21 февраля 2018 года, в ходе секции-дискуссии 4 (блок 1) «Электронное финансовое обслуживание МСБ и корпораций» Заместитель директора по продажам по развитию Компании BSS Станислав Шилов расскажет «Как создать цифровой банк для бизнеса на промышленной платформе ». В условиях высокой конкуренции между банками в цифровых каналах ключевыми факторами становятся высокое качество, широкие возможности и максимальная скорость реакции на вызовы рынка. Решение данных задач Компания BSS видит в продуктовой стратегии и в возможности совместного развития решения благодаря концепции открытой платформы. Спикер приведет примеры проектов, в которых успешное воплощение данного подхода позволило обеспечить высокий результат.

На секции-дискуссии 7 (блок 1) «Как AI, Big Data и Data Science помогают развивать электронные финансы» Руководитель направления развития голосовых продуктов и интеллектуальных сервисов самообслуживания Компании BSS Юрий Ледаков будет говорить об активно развивающемся направлении банковских сервисов, использующих искусственный интеллект. В теме «Диджитализация, клиентский опыт и цифровые интеллектуальные чат-боты на службе банка» спикер уделит внимание современным тенденциям в банковском клиентском опыте, расскажет, как работают интеллектуальные чат-боты, и почему, используя их, банки только выигрывают.

На стенде Компании BSS вы сможете подробнее ознакомиться со всеми новинками, задать дополнительные вопросы по темам выступлений и перспективах сотрудничества.

Форум iFin ─ авторитетное мероприятие о достижениях в области электронных финансовых сервисов и технологий, которое будет особенно интересно руководителям банков, ИТ-подразделений и департаментов дистанционного банковского обслуживания. Подробная информация о форуме и условиях участия представлены на сайте организаторов .

Источник: Компания BSS