В ходе расследования взлома криптовалютной биржи Coincheck японские полицейские допросили местного трейдера, который конвертировал небольшое количество монет NEM в Litecoin.

Полицейские выяснили, что трейдер конвертировал в даркнете монеты NEM, помеченные системой NEM Foundation как похищенные у Coincheck. После этого торговец был задержан сотрудниками Отдела по борьбе с киберпреступностью Департамента полиции Токио.

Как сообщает источник Nikkei , Отдел столичного управления полиции по борьбе с киберпреступностью подозревает еще несколько человек, которые были вовлечены в операции с похищенными монетами NEM.

Напомним, в конце января одна из крупнейших криптовалютных бирж Японии Coincheck подтвердила крупную кражу средств с платформы. В общей сложности заявлялось о хищении 58 млрд иен ($533 млн) в криптовалюте NEM (XEM).