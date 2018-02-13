Организаторы блокчейн-стартапа LoopX скрылись с $4,5 млн, включая 276 BTC и 2446 ETH, привлеченных с помощью серии ICO. На данный момент сайт компании отключен, а профили в социальных медиа, включая Facebook, Twitter, YouTube и Telegram, удалены.

Как заявляли инвесторам организаторы, проект занимался созданием инвестиционной платформы, которая должна была использовать собственный торговый алгоритм. Они более чем полугода тестировали алгоритм, ежемесячно получая «отличную прибыль», и теперь готовы были в феврале 2018 года запустить платформу.

«Наша главная цель – дать вам возможность сесть, позволить нам делать нашу работу и наблюдать, как ваши деньги растут», - обещали организаторы.

При этом команда проекта публиковала тексты с большим количеством ошибок, как грамматических, так и стилистических, при этом утверждая, что они являются «группой профессионалов высокого уровня», сообщает Anycoin .