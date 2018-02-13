Информационный портал Банки.ру подвел итоги очередного конкурса «Отзыв месяца», участие в котором принимают посетители, оставившие комментарии о работе банков в разделе «Народный рейтинг» .



В январе 2018 года лучшим признан отзыв «Проблемы в Бинбанке: не выдают вклады!» , автор которого столкнулась с трудностями при получении денежных средств с вклада.

«20 ноября 2017 года исполнилось четыре месяца (!) с начала изматывающей борьбы с произволом и беззаконием Бинбанка. Чтобы отметить эту дату, я посетила отделение банка. Попросила для проверки возможности обслуживания моих счетов выдать мне в кассе 100 рублей. Операционист долго и напряженно вглядывалась в экран, потом позвала коллегу. По репликам я поняла, что программное обеспечение банка при оформлении операции то ли запрашивает нечто странное, то ли выдает сообщение о проблеме. Затем была приглашена третья операционистка, и в результате конвульсиума мне-таки был распечатан расходный ордер в кассу. Тестовые 100 рублей были мною торжественно получены. Таким образом, период незаконного удержания Бинбанком моих денежных средств составил ровно четыре месяца (это я еще не пыталась получить крупную сумму)», — пишет автор отзыва.

Автор под ником Медвежуть получает специальный приз Банки.ру — 30 тыс. рублей, а также антивирусную программу ESET NOD32 . Мы поздравляем победителя и благодарим всех, кто оставил и продолжает писать отзывы в «Народном рейтинге»!