Третьим победителем акции «Просто отдохнуть» и обладателем сертификата на путешествие номиналом 100000 рублей РФ стала Гольчира Валиева, клиент альметьевского отделения «АК БАРС» Банка.

По условиям акции победитель имеет право выбрать любую страну, место и количество отдыхающих. Принять участие в розыгрыше могут клиенты банка, открывшие или пролонгировавшие вклад на сумму от 100 000 рублей РФ / 2000 долларов США или евро на срок от шести месяцев.