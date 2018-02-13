Центробанк по итогам проведенного во вторник, 13 февраля, депозитного аукциона привлек сроком на неделю 3 трлн 54,4 млрд рублей свободной ликвидности банков, что соответствовало объему предложения с их стороны. Такие данные приводятся на сайте регулятора.

Как свидетельствует статистика ЦБ, это максимальный объемом размещения средств банков по итогам одного депозитного аукциона и первый случай, когда объем размещения превышает 3 трлн рублей. До этого банки уже несколько раз демонстрировали желание разместить в ЦБ в совокупности более 3 трлн рублей свободной ликвидности в рамках одного депозитного аукциона, однако лишь сегодня сумма, превышающая эту планку, «вписалась» в установленный Центробанком лимит аукциона, оказавшийся рекордно высоким — 3,35 трлн рублей.

В недельном депозитном аукционе приняли участие 303 кредитные организации из 62 регионов. Банки предложили свои деньги под ставки от 7,2% до 7,5% (размер ключевой ставки ЦБ начиная с 12 февраля этого года), средневзвешенная ставка размещения составила 7,45% годовых.

Банк России для регулирования ликвидности банковского сектора проводит преимущественно недельные аукционы. Тип аукциона (РЕПО или депозитный) определяется на основе прогноза ликвидности (дефицит или избыток соответственно). Первый после полуторагодового перерыва депозитный аукцион состоялся 9 августа 2016 года. Рекордный объем предложения со стороны банков по итогам одного депозитного аукциона был зафиксирован 23 января 2018 года — 3 трлн 386,5 млрд рублей.



На начало дня 13 февраля в банковском секторе был отмечен структурный профицит ликвидности (отрицательная разница между требованиями Банка России к кредитным организациям и требованиями банков к ЦБ) в размере 3 трлн 341,2 млрд рублей. Центробанк ежедневно публикует данные о структурном дефиците (профиците) ликвидности банковского сектора РФ с середины 2017 года.