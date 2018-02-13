В Банке «Открытие» успешно внедрена в промышленную эксплуатацию новейшая версия программного комплекса 3CARD-R. В соответствии с политикой компании нашим партнерам новые версии передаются на безвозмездной основе!
3CARD-R используется в банке как основной комплекс по обслуживанию физлиц.
На сегодняшний день в банке «Открытие» в 3CARD-R ведется более 2 000 000 карт и 5 500 000 договоров.
Нагрузочное тестирование проведенное независимым аудитором показало успешное функционирование системы 3CARD-R при одновременной работе 5 000 пользователей, обработке 1 000 000 транзакций в день, до 10 000 транзакций в минуту.
3CARD-R Полнофункциональный комплекс Розничного обслуживания, включающий в себя полный набор компонентов, необходимых для обслуживания розничных клиентов Банка:
- Кредитование физических лиц, с использованием всех видов кредитных договоров.
- Депозитное обслуживание клиентов банка. Представлены все виды схем расчета и начисления процентов.
- Полный комплекс инструментов для выпуска и обслуживания банковских карт:
- Регистрация всех типов карт платежных систем МИР, VISA, MasterCard, China UnionPay
- Расчет лимитов;
- Бухгалтерский учет по счетам банковских карт;
- Клиринговые расчеты с Банком-спонсором и предприятиями торговли;
- Любые программы лояльности .
- мгновенные переводы VISA Fast Funds и MasterCard MoneySend
- Бесконтактные технологии VISA PayWave и MasterCard PayPass
- оплата покупок с использованием технологии Apple Pay и Samsung Pay.
- Ведение договоров ОМС.
- Переводы денежных средств различного типа.
- Управление клиентскими счетами с помощью технологий персонального банковского сервиса и дистанционного банковского обслуживания.
- Хранение материальных ценностей клиентов в депозитных ячейках.
- Взаимодействие с внешними системами регуляторами - ГИСГМП, ГИСЖКХ, ФНС, ФССП так и с любыми другими входящими в ИТ архитектуру Банка.
- Полный комплекс мер в рамках ПОД/ФТ.
- Набор обязательной отчетности для регуляторов.
Источник: ПСИТ-Сервис
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