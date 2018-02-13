3CARD-R используется в банке как основной комплекс по обслуживанию физлиц.

На сегодняшний день в банке «Открытие» в 3CARD-R ведется более 2 000 000 карт и 5 500 000 договоров.

Нагрузочное тестирование проведенное независимым аудитором показало успешное функционирование системы 3CARD-R при одновременной работе 5 000 пользователей, обработке 1 000 000 транзакций в день, до 10 000 транзакций в минуту.

3CARD-R Полнофункциональный комплекс Розничного обслуживания, включающий в себя полный набор компонентов, необходимых для обслуживания розничных клиентов Банка:

Кредитование физических лиц, с использованием всех видов кредитных договоров.

Депозитное обслуживание клиентов банка. Представлены все виды схем расчета и начисления процентов.

Полный комплекс инструментов для выпуска и обслуживания банковских карт:

- Регистрация всех типов карт платежных систем МИР, VISA, MasterCard, China UnionPay

- Расчет лимитов;

- Бухгалтерский учет по счетам банковских карт;

- Клиринговые расчеты с Банком-спонсором и предприятиями торговли;

- Любые программы лояльности .

- мгновенные переводы VISA Fast Funds и MasterCard MoneySend

- Бесконтактные технологии VISA PayWave и MasterCard PayPass

- оплата покупок с использованием технологии Apple Pay и Samsung Pay.

- Регистрация всех типов карт платежных систем МИР, VISA, MasterCard, China UnionPay - Расчет лимитов; - Бухгалтерский учет по счетам банковских карт; - Клиринговые расчеты с Банком-спонсором и предприятиями торговли; - Любые программы лояльности . - мгновенные переводы VISA Fast Funds и MasterCard MoneySend - Бесконтактные технологии VISA PayWave и MasterCard PayPass - оплата покупок с использованием технологии Apple Pay и Samsung Pay. Ведение договоров ОМС.

- Переводы денежных средств различного типа.

- Переводы денежных средств различного типа. Управление клиентскими счетами с помощью технологий персонального банковского сервиса и дистанционного банковского обслуживания.

- Хранение материальных ценностей клиентов в депозитных ячейках.

- Взаимодействие с внешними системами регуляторами - ГИСГМП, ГИСЖКХ, ФНС, ФССП так и с любыми другими входящими в ИТ архитектуру Банка.

- Полный комплекс мер в рамках ПОД/ФТ.

- Набор обязательной отчетности для регуляторов.

Источник: ПСИТ-Сервис