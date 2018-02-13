3CARD-R используется в банке как основной комплекс по обслуживанию физлиц.
На сегодняшний день в банке «Открытие»  в 3CARD-R ведется более 2 000 000 карт и 5 500 000 договоров.

Нагрузочное тестирование проведенное независимым аудитором показало успешное функционирование системы 3CARD-R при одновременной работе 5 000 пользователей, обработке 1 000 000 транзакций в день, до 10 000 транзакций в минуту.

3CARD-R Полнофункциональный комплекс Розничного обслуживания, включающий в себя полный набор компонентов, необходимых для обслуживания розничных клиентов Банка:

  • Кредитование физических лиц, с использованием всех видов кредитных договоров.
  • Депозитное обслуживание клиентов банка. Представлены все виды схем расчета и начисления процентов.
  • Полный комплекс инструментов для выпуска и обслуживания банковских карт:
    - Регистрация всех типов карт платежных систем МИР, VISA, MasterCard, China UnionPay
    - Расчет лимитов;
    - Бухгалтерский учет по счетам банковских карт;
    - Клиринговые расчеты с Банком-спонсором и предприятиями торговли;
    - Любые программы лояльности .
    - мгновенные переводы VISA Fast Funds и MasterCard MoneySend
    - Бесконтактные технологии VISA PayWave и MasterCard PayPass
    - оплата покупок с использованием технологии Apple Pay и Samsung Pay.
  • Ведение договоров ОМС.
    - Переводы денежных средств различного типа.
  • Управление клиентскими счетами с помощью технологий персонального банковского сервиса и дистанционного банковского обслуживания.
    - Хранение материальных ценностей клиентов в депозитных ячейках.
    - Взаимодействие с внешними системами регуляторами - ГИСГМП, ГИСЖКХ, ФНС, ФССП так и с любыми другими входящими в ИТ архитектуру Банка.
    - Полный комплекс мер в рамках ПОД/ФТ.
    - Набор обязательной отчетности для регуляторов.

Источник: ПСИТ-Сервис