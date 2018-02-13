Наблюдательный совет Внешэкономбанка планирует в апреле рассмотреть вопрос об объединении дочерних банков — «Глобэкса» и Связь-Банка , заявил журналистам глава ВЭБа Сергей Горьков.

«Я думаю, что в апреле это решение может быть принято. Мы вынесем на набсовет в апреле этот вопрос, сейчас прорабатываем», — сказал Горьков.

Пока формального решения о слиянии банков нет. «Но мы над этим активно работаем», — добавил Горьков.

«Считаем, что объединение — наиболее правильное решение в данной ситуации на данном рынке, потому что дает нам достаточно неплохую экономию, во-первых, с точки зрения затрат, а во-вторых, в принципе, создает хороший банк объединенный. Его, если будет «окно», можно будет продавать», — сказал глава ВЭБа.