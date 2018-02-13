Regal RA DMCC стала первой лицензированной компанией по торговле криптовалютами. Она работает в Дубае с 2016 года. А теперь компания планирует предоставлять клиентам сервис долговременного хранения криптовалют (в том числе, биткоина и Ethereum) непосредственно в штаб-квартире в Алмазной башне в Дубае.

Как прокомментировал исполнительный председатель компании Ахмед бин Сулайем, в основе долгосрочного стратегического плана развития DMCC лежит использование технологий и инноваций для устранения старых и создания обновленных связей между новыми рынками, отраслями и клиентами, сообщает Bloomberg со ссылкой на Dubai Multi Commodities Centre.

В настоящее время компания Regal RA, которой принадлежит Regal RA DMCC, работает над созданием торговой онлайн-платформы для криптоактивов. Также компания планирует получить аналогичные торговые лицензии в других странах мира.