Самое заметное снижение ставок прошло по программе « Быстрое решение ».

Москоммерцбанк заметно снизил процентные ставки по программам кредитования малого и среднего бизнеса .



Самое заметное снижение ставок прошло по программе « Быстрое решение » — так, денежные средства в рублях можно привлечь под ставку 14—17% годовых, ранее данный вид финансирования можно было получить под ставки 21—27% годовых. По той же программе в долларах США денежные средства можно привлечь под ставку 10—13% годовых, ранее — 14—17% годовых.

По программе « Инвестиционный капитал » денежные средства в рублях вместо 17—23% годовых можно привлечь под ставки 12—15% годовых. А финансирование в рублях по программе « Оборотный капитал » — под 12—15% годовых вместо 17% годовых ранее. Денежные средства в долларах США по обеим программам можно получить под ставку 7—11% годовых, ранее финансирование предоставлялось под фиксированную ставку 11% годовых.

«Столь резкое снижение ставок можно объяснить тем, что банк снизил ставки по кредитам бизнесу впервые с июня прошлого года. За это время Банк России снижал ключевую ставку пять раз — с 9,25% до 7,5% годовых. Средняя ставка по рынку кредитования бизнеса снизилась с 15,42% годовых в июне 2017 года до 14,08% годовых в январе 2018-го», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.