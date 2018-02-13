Предложение Минкомсвязи ввести аккредитацию компаний — организаторов ICO, в частности, требование к минимальному уставному капиталу, который должен составлять не менее 100 млн рублей, касается только организаций, желающих стать платформой для выпуска токенов, и не распространяется на все компании, планирующие ICO. Об этом сообщил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров в кулуарах Всеросийского форума «Наставник», передает ТАСС.



Ранее Минкомсвязь опубликовала проект постановления правительства, которым утверждается порядок аккредитации организаций, занимающихся размещением токенов. Аккредитация будет действовать пять лет. Чтобы пройти процедуру, организация должна иметь регистрацию на территории России, уставный капитал не менее 100 млн рублей, лицензию на разработку, производство и распространение криптографических средств, а также специальный счет в банке для операций с денежными средствами, полученными в результате продажи токенов. Заниматься аккредитацией планирует Минкомсвязь.

«Чтобы не было безответственного выпуска неограниченного числа токенов, мы прописали, что организация, которая хочет стать платформой для выпуска, должна обладать уставным капиталом 100 млн рублей. Это не значит, что любой, кто токены выпускает, должен обладать таким уставным капиталом, это только некая платформа», — пояснил Никифоров.

«Не должно быть у нас 10 тыс. разных платформ. Ну, будет их три, пять, десять, какое-то количество. Ничего страшного, что у них будет такой уставный капитал, это подчеркивает серьезность намерений этих организаций — что они завтра никуда не исчезнут и долгосрочно строят свою деятельность», — добавил министр.

По его словам, индивидуальные предприниматели или стартапы, желающие выпустить токены, будут обращаться к этим платформам как к профессиональным участникам рынка и вести с ним работу по проведению ICO. Таким образом, платформы, обслуживая большое количество клиентов, будут придерживаться единых правил, резюмировал глава Минкомсвязи.